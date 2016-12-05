به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از ذوب آهن تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از محدودههای پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی افزود: بر همین اساس در تمامی راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی افزود: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا۱۹ از روز شنبه تا سهشنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت، تردد خودروها همراه با ترافیک انجام میشود.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود و شمشک – دیزین، پونل_خلخال، ایذه - اندیکا و تا اطلاع ثانوی مسدود است.
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