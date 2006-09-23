محمودرضا تخشيد درباره ساخت فيلم هاي تلويزيوني در شبكه سه به خبرنگار مهر گفت: "ما قول ساخت 10فيلم تلويزيوني را به معاونت سيما داديم. حميد لبخنده قرار است دو فيلم تلويزيوني به ما تحويل بدهد كه ساخت "ساعت بدون عقربه" را به پايان رسانده و به زودي ساخت "دارگل" را شروع مي كند. بيژن ميرباقري هم در آينده نزديك ساخت فيلم "شبانه" را شروع مي كند. چند پروژه ديگر هم در دست ساخت داريم كه در مجموع تحقق 10 فيلم تلويزيوني در شبكه سوم قطعي است."

مدير گروه فيلم و سريال شبكه سه در ادامه افزود: "ساخت كارهاي 90 دقيقه اي در جلسات متمركزي كه داريم بررسي مي شود. به هر حال توليد هر تعداد فيلم هاي تلويزيوني به نتيجه برسد، قدم مثبتي است حال ممكن است تعهد شبكه ها بيشتر باشد، اما اگر بتوانند به 70 درصد از تعهدات خود عمل كنند، به نظرم پيشرفت خوبي است و مي تواند سال آينده هم ادامه پيدا كند."

تخشيد خاطرنشان كرد: "گروههاي فيلم و سريال شبكه ها جلسات زيادي با نويسندگان متعدد زير نظر معاونت سيما براي توليد فيلم هاي تلويزيوني مناسب دارند تا حداكثر ظرفيت تامين شود. من نااميد نيستم، چرا كه شروع كار ما از خرداد بود و فكر مي كنم تا خرداد سال 86 حدود 70 درصد تعهدات داده شده محقق شود. البته ما تلاش مي كنيم 100 درصد به تعهدات مان عمل كنيم، اما بالاي 70 درصد هم باشد كار كمي نيست."

وي در پايان با اشاره به فيلمنامه فيلم هاي تلويزيوني گفت: "قدم اصلي براي ساخت تله فيلم ها، فيلمنامه است. ما هم تاكيد زيادي روي اين موضوع داريم و اگر فيلمنامه مناسب براي ساخت كارهاي 90 دقيقه اي به دست ما برسد، كمبود كارگردان و بازيگر نداريم. اگر من اشاره كردم كه ما به اندازه 70 درصد هم به تعهدات مان عمل كنيم، قدم خوبي است، مشكل نقص فيلمنامه است. اگر فيلمنامه خوب براي كار به دست مان برسد، مي توانيم به 100 درصد تعهداتمان عمل كنيم."