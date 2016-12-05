به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طباطبایی شامگاه یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت سوارکاری استان قم اظهار داشت: رشته سوارکاری امروز به آگاهی بیشتر مردم نسبت به آن نیاز دارد و تلاش ما بر این است که در برنامههای آتی به دنبال جذب بیشتر نیروی انسانی به سمت این رشته باشیم.
وی افزود: رشته سوارکاری مدتها است که در قم فعال است و چند باشگاه خصوصی فعال در زمینه سوارکاری در قم وجود دارند و برگزاری منظم مسابقات داخلی و حضور سوارکاران ما در مسابقات کشوری میتواند نقش مهمی در رشد سوارکاری در قم داشته باشد.
رئیس هیئت سوارکاری استان قم گفت: امروز به سرمایه گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی در صنعت اسب نیاز داریم و در حال حاضر اسبهای توانمند و خوبی در قم خریداری شده و باید تمهیداتی اندیشیده شود که مالکان اسبها با انرژی و قوت بیشتری در این رشته فعالیت کنند.
طباطبایی بیان داشت: پیش از این که به عنوان رئیس هیئت سوارکاری قم انتخاب شوم حدود ۴ ماه مسئولیت سرپرستی این هیئت را بر عهده داشتم که در این مدت توانستیم ۱۱ دوره مسابقاتی در استان برگزار کنیم در حالی که آمار برگزاری مسابقات داخل استانی برای یک سال ۱۳ دوره بوده است.
وی عنوان کرد: در بخش مربیان و آموزش سوارکاران با چالشهایی روبرو هستیم و نیاز به همکاری فدراسیون سوارکاری برای آموزش علمی سوارکاران و حضور علاقمندان در دورههای مربیگری داریم و در بخش بانوان نیز مشکلات زیادی وجود دارد که در صدد رفع آن بر خواهیم آمد.
رئیس هیئت سوارکاری استان قم تصریح کرد: رشته سوارکاری در استان قم توسعه پیدا میکند البته برای این منظور حمایت اداره کل ورزش و جوانان قم و نیز فدراسیون را میطلبیم و در نظر داریم در بخش نونهالان و نوجوانان برنامهای برای تربیت سوارکار و آموزش آنها تدوین کنیم.
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