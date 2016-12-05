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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۱

هشدار کارشناسان؛

۹۹ درصد شارژرهای قلابی آیفون جان کاربران را به خطر می اندازند

۹۹ درصد شارژرهای قلابی آیفون جان کاربران را به خطر می اندازند

نتایج یک بررسی نشان می دهد ۹۹ درصد از شارژرهای متفرقه و قلابی که برای شارژ کردن تولیدات مختلف شرکت اپل عرضه می شوند خطرناک بوده و امنیت کاربران را به خطر می اندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، بررسی های موسسه استانداردهای تجاری CTSI در انگلیس نشان می دهد که ۹۹ درصد شارژرهای قلابی تولیدات اپل از حداقل استانداردهای امنیتی هم برخوردار نیستند.

در جریان این بررسی ۴۰۰ شارژر متفرقه اپل که به طور آنلاین خریداری شده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند و تنها سه مورد از آنها توانستند آزمایش های ایمنی انجام شده را با موفقیت پشت سر بگذارند.

مهم ترین ضعف این شارژرها عدم عایق بندی مناسب برای حفاظت از کاربران و مردم در برابر شوک های الکتریکی ناگهانی است که حداقل خطر آن وقوع آتش سوزی ناگهانی است.

موسسه یاد شده خواستار افزایش آگاهی مردم در مورد مضرات و خطرات جدی استفاده از شارژرهای تقلبی عرضه شده برای آیفون و آی پد و ... شده که برخی افراد به علت قیمت پایین تر به دنبال خرید آنها هستند.

نتایج یک بررسی که توسط خود اپل انجام شده نشان می دهد ۹۰ درصد از محصولاتی که در فضای مجازی به عنوان تولیدات اصلی و غیرتقلبی شرکت اپل عرضه می شوند، قلابی و غیراصل هستند و استفاده از آنها هم به امنیت فیزیکی افراد آسیب می زند و هم می تواند موجب سرقت اطلاعات کاربران شود.

ارزش جهانی بازار تولید کالاهای تقلبی بالغ بر ۴۶۱ میلیارد دلار در سال است و این نوع تجارت در برخی کشورهای آسیایی و به خصوص چین رواج دارد.

کد مطلب 3841045

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