فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در آذرماه سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان آذر ماه ۱۳۷۷ برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولان کاردانی ، دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگه آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵ دریافت کرده اند، می بایست در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان ساکن تهران بزرگ

کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۳۹۵ می باشند می بایست راس ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۰ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساکن سایر استان های کشور

کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ آذرماه سال ۱۳۹۵ هستند راس ساعت ۷صبح شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۰ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. لازم به ذکر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.

آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگه معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگه مذکور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.