سال ۹۶ سال تسویه دیون شهرداری/افزایش بودجه متناسب با تورم سالیانه

اسماعیل دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از اولویت های بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران تسویه دیون مدیریت شهری است، گفت: موضوع قیمت گذاری فروشگاه شهروند و نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب را دنبال می کنیم تا آنچه سهم بانک شهر است را پرداخت و الباقی را به پیمانکاران و اشخاص طلبکار از شهرداری پرداخت کنیم و می توان سال آینده را سال تسویه دیون شهرداری دانست.

وی ادامه داد: اولویت دیگر بودجه سال ۹۶ توجه به مترو و حمل و نقل عمومی است و امیدواریم امسال دولت توان بیشتری برای کمک به این حوزه داشته باشد.

آخرین وضعیت پیگیری مطالبات شهرداری از دولت

دوستی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام پیگیری های کمیته سه نفره شورا برای وصول مطالبات شهرداری از دولت گفت: این مطالبات باید به تایید ذی حسابی و وزارت اقتصاد و دارایی برسد. مذاکرات همچنان با دولت ادامه دارد و به نظر می رسد سرانجام این مطالبات در قالب تهاتر پرداخت شود.

دو پروژه عمرانی در سال ۹۶ آغاز می شود

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا امسال نیز در بودجه شهرداری پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد، گفت: حتما باید دو پروژه در سال آینده آغاز به کار کنند و در بودجه نیز پیش بینی خواهد شد. نخست ادامه اتوبان صیاد که تونلی به طول ۹ کیلومتر است و همچنین تکمیل کمربند شرق تهران با پروژه بزرگ شهید شوشتری که این دو پروژه در بودجه و یا در قالب فاینانس و یا BOT دیده خواهد شد.

دوستی در خصوص افزایش بودجه سال ۹۶ شهرداری به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان گفت: چنین موضوعی مورد تایید اعضای شورای شهر نیست. اعضای شورا با افزایش بالای بودجه موافق نبوده و معمولا هر ساله افزایشی معادل تورم سالیانه برای پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری پیش بینی می شود امسال نیز مانند هر سال چنین افزایشی را در بودجه شاهد خواهیم بود.