پیش بینی آینده تبلیغات در شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رشد سریع بستر شبکه های اجتماعی در دستگاه های موبایل همزمان با گسترش استفاده از اینترنت به تغییر در نحوه خبررسانی و تبلیغات منجر شده است.

درهمین راستا موسسه «زنیت اوپتی مدیا» در فرانسه پیش بینی می کند هزینه های تبلیغات در شبکه های اجتماعی تا ۲۰۱۹ میلادی به ۲۰ درصد هزینه های تبلیغات در فضای اینترنت و حدود ۵۰ میلیارد دلار می رسد.

همچنین پیش بینی می شود شبکه های اجتماعی تا ۲۰۲۰ میلادی بتوانند سهم روزنامه ها در بازار را به خود اختصاص دهند.

جاناتان بارنارد مدیر بخش پیش بینی بازار در موسسه زنیت دراین باره می گوید: شبکه های اجتماعی و ویدئوهای آنلاین به رشد مداوم در هزینه های تبلیغاتی منجر می شوند.

طی سال های اخیر تغییر سریع در روندهای تبلیغاتی رسانه ها را با مشکل مواجه کرده است. هم اکنون بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند بودجه های تبلیغاتی خود را از خروجی های سنتی مانند روزنامه به وب سایت هایی انتقال دهند که از طریق کامپیوتر و تلفن های موبایل برای کاربران قابل دسترسی هستند. همچنین این گزارش تخمین می زند تبلیغات به صورت ویدئوهای آنلاین به سرعت در حال رشد است و تا ۲۰۱۹ میلادی به ارزش ۳۵.۴ میلیارد دلار در سراسر جهان خواهد رسید.

درهمین راستا تبلیغات در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و اسنپ چت بسیار موثر از روزنامه ها شده است.