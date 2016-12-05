بهادر مولایی: آماده بازگشت به وزنه برداری هستم

بهادر مولایی که پس از سانجه تصادف درحال سپری کردن مراحل درمانی است، در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل خود تا ۲ ماه آینده و بازگشت به میادین ورزشی خبر داد و گفت: ازلحاظ جسمانی روزبهروز بهتر میشوم و ۶۰ درصد از عصبهای پایم برگشته و مراحل درمانی خودم را با فیزیوتراپی و آبدرمانی پشت سر میگذارم.
مولایی ادامه داد: طبق دستورات پزشک معالج ازلحاظ ارتوپدی مشکلی ندارم و از فروردینماه میتوانم تمرینات خود را شروع کنم.
وزنهبردار سنگینوزن کشورمان از مشکلات محل اقامت خود در تهران گفت: کلینیک سابق دکتر نوروزی در اختیار من و پدرم است و هیچگونه امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال و غیره ندارند و فقط با یک موکت فرش شده است.
مولایی در رابطه با عدم حضور خود در المپیک ۲۰۱۶ برزیل اظهار داشت: در المپیک جا نماندم، من را جا انداختند و بهرغم آنکه کاملاً در شرایط آمادگی خوبی به سر میبردم اما مسائلی دستبهدست هم داد تا نتوانم در المپیک حضورداشته باشم و اکنون تمام تمرکز خودم را برای مسابقات جهانی که آذرماه قرار است برگزار شود قرار داده دام تا عضو تیم ملی باشم.
وی گفت: پس از حادثه تصادفی که برایم رخ داد متأسفانه مسئولین فدراسیون در حقم کملطفی کردند چنانچه میتوانستند برای حمایت خیلی کارها کنند که دریغ کردند.
