عزت‌الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ادامه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور که به میزبانی مشهد مقدس در حال برگزاری است، تیم والیبال نشسته استان کرمانشاه در مرحله یک شانزدهم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ تیم سیستان و بلوچستان را شکست داد.

پرنیان بیان کرد: با این بُرد تیم والیبال نشسته کرمانشاه به لیگ دسته دو کشور صعود کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۳۰ تیم از ۳۰ استان کشور در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

وی اردشیر صالح نیا، مسعود امامی، رضا خانی، محمدسجاد پناهی، هادی ملکی، غفار رستمیان، عزت الله پرنیان و حسن حیرانی را بازیکنان تیم استان عنوان کرد.