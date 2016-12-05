  1. استانها
  2. فارس
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۸

رئیس ورزش و جوانان جهرم:

تیم جهرم عنوان سوم مسابقات فودوکان قهرمانی کشور را کسب کرد

تیم جهرم عنوان سوم مسابقات فودوکان قهرمانی کشور را کسب کرد

جهرم-رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت: تیم جهرم در دومین دوره مسابقات فودوکان قهرمانی کشور، سوم شد.

عبدالرحیم خداجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات کاراته قهرمانی کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های  فارس، البرز، کرمانشاه، خراسان، آذربایجان، قزوین، کرمان و مازندران به میزبانی ماهدشت البرز برگزار شد که ورزشکاران جهرمی به عنوان نماینده استان فارس در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی افزود: در این رقابت‌ها که در قالب دومین دوره مسابقات فودوکان فهرمانی کشور انجام شد، تیم جهرم با غلبه بر حریفان خود توانست عنوان سوم را از آن خود کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم ادامه داد: کاراته کاهای جهرمی در این پیکارها موفق به کسب سه مدال نقره و دو مدال برنز شدند.

وی بیان کرد: همچنین تیم‌های البرز و تهران نیز به ترتیب اول و دوم شدند.

کد مطلب 3841071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها