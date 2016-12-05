تیم جهرم عنوان سوم مسابقات فودوکان قهرمانی کشور را کسب کرد

عبدالرحیم خداجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات کاراته قهرمانی کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های فارس، البرز، کرمانشاه، خراسان، آذربایجان، قزوین، کرمان و مازندران به میزبانی ماهدشت البرز برگزار شد که ورزشکاران جهرمی به عنوان نماینده استان فارس در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی افزود: در این رقابت‌ها که در قالب دومین دوره مسابقات فودوکان فهرمانی کشور انجام شد، تیم جهرم با غلبه بر حریفان خود توانست عنوان سوم را از آن خود کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم ادامه داد: کاراته کاهای جهرمی در این پیکارها موفق به کسب سه مدال نقره و دو مدال برنز شدند.

وی بیان کرد: همچنین تیم‌های البرز و تهران نیز به ترتیب اول و دوم شدند.