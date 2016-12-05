۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۷

در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور؛

تیم فوتبال صبای قم برابر مس رفسنجان به پیروزی رسید

قم - سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم فوتبال صبای قم در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور برابر مس رفسنجان به پیروزی رسید.

اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم در هفته دوم از دور برگشت لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور موفق به کسب یک پیروزی خارج از خانه شد و در صدر جدول رده بندی مرحله گروهی باقی ماند.

وی افزود: تیم‌های فوتبال صبای قم و مس رفسنجان روز یکشنبه در دور گروهی لیگ دسته اول جوانان کشور در رفسنجان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ تیم فوتبال صبای قم همراه بود.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: در این مسابقه تیم صبای قم در ابتدای بازی نمایش خوبی داشت اما در ادامه تیم مس رفسنجان سوار بر بازی شد و توانست در نیمه دوم ۲ گل به ثمر برساند و در یک قدمی کسب برد قرار گیرد اما بازیکنان صبا در دقایق پایانی مسابقه بازگشت فوق العاده ای به بازی داشتند.

زرگر بیان داشت: صبا توانستند در دقایق ۷۵، ۸۵ و دقیقه چهارم وقت‌های تلف شده به گل برسد و بازی ۲ بر صفر باخته را با حساب ۳ بر ۲ به سود خود خاتمه دهد و بدین ترتیب در جدول رده بندی مرحله گروهی جمع امتیازات خود را به عدد ۱۶ برساند.

وی عنوان کرد: صبا در بازی رفت در ورزشگاه شهید حیدریان قم نیز ۴ بر صفر تیم مس رفسنجان را شکست داده بود و برای دومین بار در این فصل، مس رفسنجان را شکست داد و امیدواریم روند رو به رشد صبا در بازی‌های آینده نیز ادامه یابد.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: تیم صبای قم امسال هدف صعود به لیگ برتر فوتبال جوانان کشور را دنبال می‌کند و امیدوار است برای نخستین بار بتواند به این سطح برسد البته در مراحل آتی کار دشواری در پیش داریم اما امید زیادی به موفقیت این تیم وجود دارد.

