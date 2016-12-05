پایان عملیات استحکام بخشی منزل آل احمد و دانشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی کشور، با بیان اینکه در مرمت و استحکام بخشی سقف اصول علمی مرمت و بازسازی به دقت مورد توجه قرار گرفت، گفت: در مرمت این بنا همواره مبانی نظری مرمت ابنیه تاریخی به صورت علمی مد نظر قرار دارد.

وی با اشاره به قدمت حدود ۶۰ ساله این بنا، افزود: هدف اصلی ما ضمن مقاوم سازی و اصلاح موارد پر مخاطره، تاکید بر مداخله حداقلی برای حفظ اصالت بنا است.

جعفری با اشاره به مرمت انواع ترک‌ها، پوسیدگی‌ها و رفع فرسایش مصالح بنا و حذف عوامل آسیب رسان از جمله رطوبت و نشست پی است، گفت: کلیه اقدامات حفاظتی برای مواقع بحرانی در این بنا صورت گرفته است، تا این مجموعه فرهنگی در برابر عوامل جوی غیرمترقبه آسیب نبیند.

جعفری با تاکید بر اینکه هدف ما حفاظت از تمامی بخشهای منزل سیمین و جلال است، تصریح کرد: در حال حاضر نیز عملیات استحکام بخشی سقف با حفظ اصالت بنا به پایان رسید.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل تغییر ظرفیت کاربری این بنا از یک منزل شخصی به یک بنا با کاربری عمومی(موزه) باید اقدامات لازم در راستای استحکام بخشی و مقاوم سازی آن صورت پذیرد، گفت: در حال حاضر استحکام بخشی سایر نقاط بنا نیز در حال انجام است.

به گفته مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران تدابیری اندیشیده شده تا تمامی مراحل مرمت، با مداخلات بسیار محدود و حداقلی و در عین حال همراه با استحکام بخشی و ضرورت‌های لازم برای حفاظت از بنا همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه مرمت و احیاء منزل جلال آل احمد و سیمین دانشور با توجه به ثبت ملی این منزل، بسیار با دقت صورت می پذیرد، افزود: دیوارهای اتاقهای این بنا به ویژه اتاق محل کار جلال که دچار آسیب شده بود، نیز استحکام بخشی شده است.

به گفته جعفری اقدامات لازم برای استحکام بخشی آب انبار قدیمی که در جریان مرمت و بازسازی پدیدار شده بود نیز انجام شده است.