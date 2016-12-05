دانشگاهِ ایرانی مسئولیت علم را نپذیرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ویدئورسانۀ سیمافکر در آخرین محصول خود سراغ سعید زیباکلام رفته است و با او به بهانه روز دانشجو در رابطه بادانشگاه و علم در ایران به گفت و گو پرداخته است.
این گفت و گوی تصویری به مدت بیست و چهار دقیقه، با سوالی در رابطه با بیهوده بودن ماحصل پژوهشها در جامعه آغاز می شود و با سوالاتی درباره ابتذال در استفاده از اندیشه و انفعال دولت در رابطه با وضعیت فعلی دانشگاهها ادامه پیدا می کند.
سعید زیباکلام در این میان نقدهایی جدی به دانشگاهیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگران، سیاست مداران و... دارد و در بخشی از صحبت های خود می گوید: «پژوهشگران با کار ضعیف و مبتذل خود آب در آسیاب یک دور باطل می ریزند و روی سیاست گذاران و حاکمان تاثیر می گذارند. از طرفی حاکمان و سیاست گذاران با جدی نگرفتن پژوهشگران باعث می شوند پژوهشگران کار خود را جدی نگیرند و کار ضعیف تولید شود و طبیعتا کار ضعیف هم تحویل گرفته نمی شود و این دور کاملا باطل است. این دور باطل باید یک جایی قیچی شود. هیچ جایی به لحاظ قانونی و اجرایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و این کار ابدا رخ نمی دهد. هیچ توجهی هم به این وضعیت وجود ندارد و وضعیت خیلی اسف بار است. باید یک جریان اجتماعی و اعتراضی ایجاد شود. اعتراض هم نباید فقط میان عالمان باشد. رجال سیاسی باید اعتراض کنند و بگویند ما از شما کار می خواهیم.
در بخش دیگر این گفت وگوی کوتاه سعید زیباکلام سراغ قیاس سیستم دولتی ایران و باقی کشورها می رود و به خاطر بی توجهی همۀ دولتهای تاریخ ایران به نقد این سیستم و تفکر فعلی سیاست مداران می پردازد و می گوید: «یک اتفاق بسیار بدی که تقریبا نهادینه شده در ایران این است که هیچ دولتی سراغ تاثیر گذاری های پایدار نمی روند. به سراغ کارهایی می روند که چشم نواز باشد. مثل فیل هوا کردن. شاید شما بگویید این تعبیر خیلی تند و تلخ است، من می گویم واقعیت هم همین گونه است. دولتها در مجموع تمایلشان به این گونه کارها بیشتر است. فقط بعضی ها بیشتر فیل هوا کن هستند و بعضی ها کمتر! اما در مجموع همه دوست دارند کارهایی کنند که دیده شود. این کارهایی که مد نظر ما است مبنایی ، مهم و سیاست ساز است. به نظر من نباید دولت ها را به دلیل عمر کوتاه معاف کنیم»
