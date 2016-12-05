دانشگاهِ ایرانی مسئولیت علم را نپذیرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ویدئورسانۀ سیمافکر در آخرین محصول خود سراغ سعید زیباکلام رفته است و با او به بهانه روز دانشجو در رابطه بادانشگاه و علم در ایران به گفت و گو پرداخته است.

این گفت و گوی تصویری به مدت بیست و چهار دقیقه، با سوالی در رابطه با بیهوده بودن ماحصل پژوهش­ها در جامعه آغاز می ­شود و با سوالاتی درباره ابتذال در استفاده از اندیشه و انفعال دولت در رابطه با وضعیت فعلی دانشگاه­ها ادامه پیدا می­ کند.

سعید زیباکلام در این میان نقدهایی جدی به دانشگاهیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگران، سیاست مداران و... دارد و در بخشی از صحبت های خود می گوید: «پژوهشگران با کار ضعیف و مبتذل خود آب در آسیاب یک دور باطل می­ ریزند و روی سیاست گذاران و حاکمان تاثیر می گذارند. از طرفی حاکمان و سیاست گذاران با جدی نگرفتن پژوهشگران باعث می­ شوند پژوهشگران کار خود را جدی نگیرند و کار ضعیف تولید شود و طبیعتا کار ضعیف هم تحویل گرفته نمی ­شود و این دور کاملا باطل است. این دور باطل باید یک جایی قیچی شود. هیچ جایی به لحاظ قانونی و اجرایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و این کار ابدا رخ نمی دهد. هیچ توجهی هم به این وضعیت وجود ندارد و وضعیت خیلی اسف بار است. باید یک جریان اجتماعی و اعتراضی ایجاد شود. اعتراض هم نباید فقط میان عالمان باشد. رجال سیاسی باید اعتراض کنند و بگویند ما از شما کار می ­خواهیم.

در بخش دیگر این گفت­ و­گوی کوتاه سعید زیباکلام سراغ قیاس سیستم دولتی ایران و باقی کشور­ها می­ رود و به خاطر بی­ توجهی همۀ دولت­های تاریخ ایران به نقد این سیستم و تفکر فعلی سیاست مداران می­ پردازد و می گوید: «یک اتفاق بسیار بدی که تقریبا نهادینه شده در ایران این است که هیچ دولتی سراغ تاثیر گذاری­ های پایدار نمی روند. به سراغ کارهایی می روند که چشم نواز باشد. مثل فیل هوا کردن. شاید شما بگویید این تعبیر خیلی تند و تلخ است، من می گویم واقعیت هم همین گونه است. دولت­ها در مجموع تمایل­شان به این گونه کارها بیشتر است. فقط بعضی ها بیشتر فیل هوا کن هستند و بعضی ها کمتر! اما در مجموع همه دوست دارند کارهایی کنند که دیده شود. این کارهایی که مد نظر ما است مبنایی ، مهم و سیاست­ ساز است. به نظر من نباید دولت ها را به دلیل عمر کوتاه معاف کنیم»

