کتاب های طوطی رونمایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کتاب های طوطی نوش ‌آفرین انصاری، ایران گرگین، و ایرج ضرغام قرار است در این مراسم به پاسداشت ایرج جهانشاهی و معرفی انتشارات طوطی و اهداف آن بپردازند.

در این مراسم که با حضور نخستین پدیدآورندگان کتاب های این انتشارات یعنی پژمان رحیمی‌ زاده، مصطفی خرامان، بابک صابری، شبنم چایچیان، نگین احتسابیان، سارا خرامان، زهره پریرخ برگزار خواهد شد از نخستین نسخه رنگی قصه های من و بابام نیز رونمایی خواهد شد. گفتنی است که کیانوش غریب پور مدیریت این پروژه را برعهده داشته و این نخستین بار در سطح جهان است که تمام تصاویر این اثر جادوان به صورت رنگی به دست مخاطبان می رسند.

علاوه بر نوش ‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک، ایران گرگین ویراستار ارشد فرهنگنامۀ کودکان و نوجوان و ایرج ضرغام مدیر انتشارات فاطمی دیگر نویسندگان، تصویرگران و فعالان حوزه کودک نیز در این آیین حضور خواهد داشت.

در پایان نیز قرار است از برگزیدگان اولین دورۀ مسابقۀ داستان‌ نویسی «قصه های من و بابام» تقدیر شده و جوایزی به آنان اهدا شود.

مراسم رونمایی از کتاب های طوطی شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷ در شهر کتاب مرکزی برگزار می شود و حضور برای عموم در این مراسم آزاد است.