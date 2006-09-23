نشست سرنوشت ساز گروههاي دوم خردادي در دفتر كروبي

محمدغريباني رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: نشستي كه عصر امروز با حضور كليه گروههاي دوم خردادي حول محور مهدي كروبي برگزار مي شود، جلسه سرنوشت سازي است.

وي در خصوص اينكه آيا اين جلسه مي تواند باعث رفع كدورت هاي موجود شود، تاكيد كرد: تلاش كليه گروهها و جريانات اصلاح طلب بر هماهنگي در انتخابات آتي متمركز است لذا اين جلسه، نشستي مشورتي و سرنوشت ساز خواهد بود.

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در خصوص تعيين رئيس ستاد انتخابات اين شورا، خاطرنشان كرد: دو نفر براي رياست ستاد كانديدا هستند و در جلسه اي كه به زودي برگزار مي شود ،‌يكي از اين دو تن انتخاب خواهند شد.

غريباني تصريح كرد: جلسه براي انتخاب رئيس ستاد انتخابات شوراي هماهنگي اصلاحات پس از ديدار با مهدي كروبي به زودي برگزار مي شود.