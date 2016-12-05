لزوم توجه بیشتر به کتب و تالیفات عرفانی و دینی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرزی در نشست بررسی آثار و شخصیت عارف نامی کرد، سید بهاالدین شمس قریشی در دانشگاه کردستان، گفت: توجه به کتاب و تالیفات عرفانی و دینی در جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

وی با اشاره به بی توجهی به آثار و تالیفات عرفانی و دینی در جامعه، بیان کرد: باید همه مردم در هر جایگاهی که هستند به این گونه آثار توجهی ویژه داشته و با مطالعه آنها در راستای ترویج آموزه های دینی و اسلامی تلاش کنند.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، با اشاره به مقام و منزلت مرحوم شمس قریشی، بیان کرد: مرحوم شمس‌قریشی در مقام عارف و رسیدن به عرفان بیش از هر جایگاه و مقام دیگری قابل ستایش و ستودن است.

وی به خدمات صورت گرفته از سوی افرادی همچون شمس قریشی به دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: استاد شمس‌قریشی با آگاهی و تسری از اعمال و نیت پیامبر(ص) ادامه‌دهنده خالص راه ایشان بود.

حجت الاسلام فرزی افزود: مجموعه اشعار مولودنامه و معراج‌نامه پیامبر(ص) اکنون مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است و این روند یک مشکل جدی است و باید برای رفع آن برنامه ریزی شود.

در ادامه این مراسم یکی از اساتید دانشگاه کردستان و همچنین سیدبهاالدین حسینی عضو شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص مقام و منزلت مرحوم شمس قریشی سخنرانی کردند.