۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۷

معاون فرهنگی دفتر ولی فقیه در کردستان خواستار شد؛

لزوم توجه بیشتر به کتب و تالیفات عرفانی و دینی در جامعه

سنندج - معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان خواستار توجه بیشتر به کتب و تالیفات دینی و عرفانی در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرزی در نشست بررسی آثار و شخصیت عارف نامی کرد، سید بهاالدین شمس قریشی در دانشگاه کردستان، گفت: توجه به کتاب و تالیفات عرفانی و دینی در جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

وی با اشاره به بی توجهی به آثار و تالیفات عرفانی و دینی در جامعه، بیان کرد: باید همه مردم در هر جایگاهی که هستند به این گونه آثار توجهی ویژه داشته و با مطالعه آنها در راستای ترویج آموزه های دینی و اسلامی تلاش کنند.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، با اشاره به مقام و منزلت مرحوم شمس قریشی، بیان کرد: مرحوم شمس‌قریشی در مقام عارف و رسیدن به عرفان بیش از هر جایگاه و مقام دیگری قابل ستایش و ستودن است.

وی به خدمات صورت گرفته از سوی افرادی همچون شمس قریشی به دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: استاد شمس‌قریشی با آگاهی و تسری از اعمال و نیت پیامبر(ص) ادامه‌دهنده خالص راه ایشان بود.

حجت الاسلام فرزی افزود: مجموعه اشعار مولودنامه و معراج‌نامه پیامبر(ص) اکنون مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است و این روند یک مشکل جدی است و باید برای رفع آن برنامه ریزی شود.

در ادامه این مراسم یکی از اساتید دانشگاه کردستان و همچنین سیدبهاالدین حسینی عضو شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص مقام و منزلت مرحوم شمس قریشی سخنرانی کردند.

