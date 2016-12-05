سرعت غیر مجاز در رانندگی علت بسیاری از تصادفات است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ نوراله خادم عنوان کرد: رعایت احتیاط و آرامش در رانندگی از جمله آداب فرهنگ شهروندی در رانندگی محسوب می شود که بدون شک پیروی از این عامل پیشگیری کننده بسیاری از مخاطرات رانندگی است.

وی گفت: رعایت احتیاط بر خلاف ادعای برخی از افراد ترس محسوب نمی شود بلکه به این معنا ست که راننده به رغم داشتن حق قانونی در برخی موارد توجه بیشتری به جوانب داشته و با این احتمال که وقوع برخی تخلفات ممکن است از سوی رانندگان دیگر ، عابران پیاده یا مسائل دیگر اتفاق افتد.

خادم اظهار داشت: رعایت احتیاط در همه مواقع حداقل نتیجه ای که دارد این است که راننده کمتر دچار دردسر و از دست رفتن زمان در جاده و خیابان می شود.

وی با اشاره به حداکثر سرعت خودرو درکوچه ها و میادین گفت: در داخل کوچه ها و میادین به دلیل حجم بالای تردد عابران پیاده حداکثر سرعت از نظر کارشناسان ۳۰ کیلو متر تعیین شده از این رو یک راننده خوب برای جلوگیری از هر گونه خطر از افزایش سرعت در این معابر بایستی پرهیزکند.

سرهنگ خادم در پایان گفت: برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای سرعت غیر مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت باوسایل نقلیه سبک ۱۰ نمره منفی و وسایل نقلیه عمومی ۱۵ نمره منفی به همراه مبلغ دو میلیون ریال جریمه و همچنین برای سرعت بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت با وسایل نقلیه سبک ۵ نمره منفی و وسایل نقلیه سنگین وعمومی ۱۰ نمره منفی پیش بینی شده است.