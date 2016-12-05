۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

در ایام پایانی ماه صفر؛

۱۳۵۱ کیلوگرم مواد غذایی در قم معدوم شد

قم - رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت: بازرسان مرکز بهداشت در ایام پایانی‌ماه صفر هزار و ۳۵۱ کیلوگرم مواد غذایی مشکوک را معدوم و ۶۰۰ ظرف یکبار مصرف غیرمجاز را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، مرتضی آقاحسنی با اشاره اقدامات بازرسان مرکز بهداشت در ایام تعطیلات هفته گذشته، گفت: این بازرسان طی ۶ روز پایانی ماه صفر و در ایام تعطیل اقدام به بازرسی کردند.

وی افزود: در طی این مدت از ۴۱۸ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید و تذکرات لازم ارائه شد.

رئیس مرکز بهداشت استان قم ادامه داد: یکی از بازدیدهای بازرسان، بازرسی از اماکن عمومی، سرویس‌های بهداشتی، ایستگاه‌های صلواتی و ... بود که ۵۶ مورد انجام شد.

وی با بیان اینکه بازرسان طی این مدت از ۱۲ اماکن بین راهی بازدید و هشت مورد نمونه برداری مواد غذایی داشته‌اند، گفت: طی این مدت ۳۸ مورد نمونه برداری از آب انجام شد و ۲۷۸ مورد نیز کلرسنجی صورت گرفت.

آقاحسنی افزود: خوشبختانه طی این مدت هیچ مورد مسمومیت غذایی در مراسم نداشتیم و با همت بازرسان ۳۱ مورد یدسنجی صورت گرفت.

وی گفت: بازرسان مرکز بهداشت طی مدت ایام پایانی ماه صفر هزار و ۳۵۱ کیلوگرم مواد غذایی مشکوک را معدوم و ۶۰۰ ظرف یکبار مصرف غیرمجاز را توقیف کردند.

رئیس مرکز بهداشت استان قم گفت: طی این مدت ۱۹ مورد شکایت مردمی بررسی و ۵۰۰ لیتر کلرزنی مخازن آب صورت گرفت.

کد مطلب 3841086

