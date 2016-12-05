به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی کشتی در اوزان غیرالمپیکی در حالی طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه به میزبانی مجارستان برگزار می‌شود که مدعیان اوزان حذف شده از المپیک برای نخستین بار در میدانی بین المللی رودر روی یکدیگر قرار می گیرند.

بر این اساس مدعیان اوزان ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی با توجه به از دست دادن فرصت حضور در المپیک می توانند در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی به مصاف هم رفته و یک مدال جهانی به اندوخته های خود اضافه کنند.

کاروان کشتی ایران هم با ترکیب بهنام احسان پور و مصطفی حسین خانی در کشتی آزاد و افشین بیابانگرد و یوسف قادریان در کشتی فرنگی مهیای حضور در این رقابتها می شوند که طبق برنامه باید بامداد پنجشنبه هفته جاری، تهران را به مقصد بوداپست ترک کنند.

این نفرات هم اکنون زیر نظر محمد طلایی و علی اشکانی، سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، آخرین مراحل آماده سازی خود را سپری می کنند که این روزها با تمرینات سبک در خانه کشتی تهران دنبال می شود.

البته کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی در اقدامی جالب‌توجه و مشوقانه در اردوی پایانی از مربیان سازنده دو ملی پوش اعزامی به مجارستان دعوت کردند با حضور در خانه کشتی به آماده سازی هر چه بیشتر شاگردان خود کمک کنند. بدین ترتیب علی نادری به عنوان مربی افشین بیابانگرد و ویس مرادی مربی یوسف قادریان مدتی است در اردو حضور دارند و همراه با مربیان تیم ملی، ناظر تمرینات هستند.