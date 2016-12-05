آخرین یافته های علمی در پردازش تصویر ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر کریم فائز، دبیر علمی دومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند در این باره گفت: دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند (ICSPIS۲۰۱۶) ۲۳آذرماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

وی تعداد مقالات ارسال شده به اولین کنفرانس را ۸۰ مقاله ذکر کرد و ادامه داد: در دومین کنفرانس ۲۰۰ مقاله ارسال شده که از این تعداد ۸۸ مقاله برای ارائه انتخاب شده است. از این تعداد ۵۶ مقاله به صورت شفاهی و ۳۲ مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.

فائز، برگزاری کارگاه‌های آموزشی را از جمله برنامه‌‎های جنبی این کنفرانس نام برد و یادآور شد: بکارگیری زبان پایتون در یادگیری ماشین و پردازش تصویر، آموزش ویراستار متن، مهندسی نرم افزار نهفته و حوزه‌های دانش مرتبط با آن، تست نفوذ و جمع آوری اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری و بکارگیری نرم افزار «مطلب» برای پردازش تصویر عناوین کارگاه‌های آموزشی این کنفرانس است.

دبیر دومین کنفرانس پردازش سیگنال تاکید کرد: در این کنفرانس در خصوص موضوعاتی چون سیستم‌های هوشمند،‌شبکه‌های الکتریکی هوشمند، شبکه‌های کامپیوتری، بینایی ماشین، تحلیل و بازشناسی الگو، داده کاوی، محاسبات نرم، پردازش سیگنال، پردازش تصویر، پردازش صوت و گفتار و پنهان سازی داده‌ها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

وی زمان برگزاری این مراسم را ۲۳ تا ۲۵ آذرماه جاری دانست و خاطر نشان کرد: در اختتامیه این کنفرانس از مقالات برتر تقدیر می‌شود.