جهاد کشاورزی بر شیوه کشت و تغییر کاربری اراضی نظارت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سالانه از سوی متولیان کشاورزی در استان، اعلام می‌شود ۲.۵ میلیون تن تولید مرکبات داریم، افزود: اما اقدامی برای تبدیل این میزان محصول به کنسانتره، صنایع تبدیلی و یا صادرات، انجام نمی‌شود.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان ساری با اشاره به اینکه زحمت تولید مرکبات بر عهده باغدار است و در نهایت هم متضرر می‌شود، گفت: اما پز این میزان تولید را برخی دیگر به دوش می‌کشند و افتخاری به نام خود ثبت می‌کنند.

وی با بیان اینکه فقط طعم تلخ باغداری برای باغدار باقی می‌ماند وهیچ سودی عاید کشاورز نمی‌شود، تصریح کرد: با این شرایط، کشاورز مجبور به فروش زمین می‌شود و از سویی هم مورد تمسخر قرار می‌گیریم و کشاورزان دیروز را سمندسواران امروز و سریداران فردا تلقی می‌کنند اما چه کسی این بلا را بر سر کشاورز می‌آورد که مجبور به فروش زمین و یا تغییر کاربری شود.

مرتضوی با اشاره به اینکه هیچ کشاورز و باغداری حاضر نیست زمین خود را از دست بدهد، ادامه داد: هیچ حمایتی از کشاورزان انجام نمی‌شود، سم و کود و... را آزاد می‌خریم، البته دولت اقدامات مثبتی انجام داده و تا ۹۰ درصد از هزینه آبیاری قطره ای را می‌پردازد اما مسئولان استان، نسبت به کشاورزان بی مهری می‌کنند.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی، نظارتی بر شیوه کشت و تغییر کاربری اراضی ندارد، خاطرنشان کرد: اراضی شالیزاری به راحتی به باغات مرکبات تبدیل شد، اگر جهاد کشاورزی نظارت می‌کرد اکنون وضعیت مرکبات اینگونه نبود.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان ساری با اشاره به اینکه در درون طرح‌های تسطیح اراضی شده و در وسط آیش، نهال مرکبات می‌کارند، اظهار کرد: جهاد کشاورزی در این زمینه هیچ گونه مدیریت و نظارت نکرده است.

این مسئول با بیان اینکه خسارات ناشی از برف وسرما، باغداران را مستأصل کرده است، افزود: در این میان، واسطه‌ها و دلال‌ها به میدان آمده و بار مرکبات را با قیمت بسیار نازل می‌خرند و بازار کشش این میزان برداشت محصولات را ندارد و تعطیلات هفته گذشته هم به این وضعیت بازار، دامن زده است و انتظار داریم دولت زودتر وارد میدان شده و به داد باغداران برسد.

مرتضوی با اشاره به اینکه اعلام کرده‌اند کشاورزان محصول خود را برای کنسانتره به تنکابن حمل کنند، گفت: برای کشاورز سودی ندارد که محصول را با هزینه خود به تنکابن حمل کرده و به قیمت ۵۵۰ تومان بفروشد، در حالی که مراکز خدمات کشاورزی و تعاون روستایی، انبار دارند و می‌توانند این محصولات را از کشاورزان تحویل بگیرند.

وی با بیان اینکه قیمت نارنگی سردرختی ۷۰۰ تومان، پرتقال و تامسون ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که مسئولان کشوری اعلام می‌کنند مردم نگران میوه شب عید نباشند چون پرتقال از جنوب تأمین می‌شود.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ساری با بیان اینکه باغدار در حال نابودی است، افزود: اگر این اتفاق دراستان دیگری می‌افتاد آیا نمایندگان، وزیر را به استان خود نمی‌بردند تا به وضعیت باغداران و کشاورزان رسیدگی کند، چرا نمایندگان مازندران چنین رفتاری انجام نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه هنوز خسارت تگرگ سال گذشته و برف سال ۹۲ به کشاورزان پرداخته نشده است، گفت: تعرفه‌های بیمه کشاورزی، مشکل دارد و باید کارشناسی شود تا باغداران برای بیمه باغات خود رغبت داشته باشند.

مرتضوی با بیان اینکه کشاورز رها شده است، افزود: امروز کشاورز نقش کارگر، کارشناس، فروشنده و بازاریاب را هم خودش بر عهده دارد و بدون متولی باقی مانده است.