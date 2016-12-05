نمایشگاه توانمندی معلولان بهزیستی در میامی افتتاح شد

سید عیسی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته معلول، بیان داشت: هدف از برپایی نمایشگاه دستاوردهای معلولان میامی، توسط اداره بهزیستی با همکاری بخش غیر دولتی، حضور معلولان در جامعه و همچنین شناخت عموم مردم و مسئولان از خدماتی که اداره بهزیستی ارائه می دهند، است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای معلولان میامی در میدان شهرداری این شهر برپا است، افزود: امروز معلولان از توانمندی های بسیاری در جامعه برخوردار هستند که نمایش این توانمندی ها قطعا می تواند نقش آفرینی این قشر در اجتماع را تبیین کند.

رئیس بهزیستی میامی با بیان اینکه زکات سلامتی کمک و توجه به معلولان جامعه است، گفت: هدف دیگر از برپایی این نمایشگاه ارائه گوشه ای از توانمندی های معلولان و به نمایش گذاشتن کتاب های آموزشی همراه با توضیح کارشناسان در مورد برنامه های پیشگیری از معلولیت، پیشگیری از اعتیاد است که امیدواریم این موارد با همراهی مردم نوع دوست میامی تکمیل شود.

جلالی افزود:در این نمایشگاه در زمینه خدماتی رایگانی در خصوص مشاوره ژنتیکو غربالگری شنوائی و بینائی اطلاعاتی را به عموم مردم ارائه می شود.

وی بیان کرد: دولت طی سال های اخیر، با بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان شرایط مناسب تری برای خلق فرصت های برابر و زندگی عادلانه برای معلولان فراهم کرده که امیدواریم این شرایط با همراهی و مشارکت عموم مردم گامی برای بهبود شرایط زندگی معلولان باشد.

رئیس بهزیستی میامی همچنین گفت: سازمان بهزیستی خوشبختانه در راه حمایت از معلولان تا کنون موفق شده مسکن مورد نیاز را برای خانواده هایی که دارای دو معلول هستند، فراهم کند که در شهرستان میامی ۲۱ خانوار دارای دو عضو معلول با کمک بلاعوض ۲۲۰ میلیون ریالی در روستا و ۳۲۰ میلیون ریالی در شهر در شرف خانه دار شدن هستند.