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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

امشب انجام می شود؛

سفر نمایندگان کمیته ملی المپیک به باکو برای نشست بازی های اسلامی

سفر نمایندگان کمیته ملی المپیک به باکو برای نشست بازی های اسلامی

دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس مرکز تیم های ملی به منظور حضور در نشست هماهنگی بازی های کشورهای اسلامی عازم آذربایجان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی سرپرستان کاروان های اعزامی به چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی چهارشنبه در محل برگزاری این دوره بازی ها در باکو آذربایجان برگزار می شود. به همین منظور شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک که مسئولیت سرپرستی کاروان ایران در این بازی ها را بر عهده دارد همراه با اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، امشب عازم باکو می شوند تا در این نشست شرکت کنند.

چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی ۲۲ اردیبهشت تا اول خرداد سال آینده در آذربایجان برگزار می شود.

ورزش های آبی، ژیمناستیک، ووشو (ساندا)، تنیس روی میز، هندبال، جودو، کشتی (فرنگی و آزاد)، تیراندازی، تنیس، والیبال، بوکس، دوومیدانی (فدراسیون دوومیدانی و فدراسیون معلولان)، کاراته، تکواندو، ورزش های زورخانه ای و وزنه برداری ۱۶ رشته ای هستند که کمیته ملی المپیک که برای اعزام ورزشکار به رقابت بخش ها و  ماده های مختلف آنها ثبت نام اولیه انجام داده است. 

کد مطلب 3841110
زینب حاجی حسینی

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