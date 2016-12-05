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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

رئیس دانشگاه رازی خبرداد:

عدم اختصاص بودجه تعمیرات خوابگاهی به دانشگاه ها

عدم اختصاص بودجه تعمیرات خوابگاهی به دانشگاه ها

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: با گذشت ۹ ماه از سال هنوز بودجه مربوط به تعمیرات خوابگاه ها به دانشگاه ها اختصاص داده نشده است.

محمد ابراهیم اعلمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امیداوریم مسئولان در تخصیص اعتبارات توجه ویژه ای به آموزش عالی و به خصوص دانشگاه های مناطق محروم داشته باشند.

وی افزود: دانشگاه های مناطق محروم از درآمدهای اختصاصی کمتری برخوردارند بنابراین عدم تخصیص بودجه باعث بروز مشکلاتی در این نوع دانشگاه ها می شود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانشگاه هایی که دارای درآمدهای اختصاصی هستند از طریق این نوع درآمدها می توانند برخی مشکلات خود را حل و فصل کنند.

اعلمی تاکید کرد: با رئیس سازمان امور دانشجویان جلسه ای داشتیم و دغدغه ها و مشکلات مربوط به دانشگاه رازی در این جلسه مطرح شد که در این جلسه قول مساعد برای رفع این مشکلات داده شد.

وی عنوان کرد: با وجود آنکه ۹ ماه از سال می گذرد اما هنوز بودجه تعمیرات خوابگاه ها به دانشگاه ها اختصاص داده نشده است و این موضوع تبدیل به مسئله جدی برای دانشگاه ها شده است.

کد مطلب 3841111

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