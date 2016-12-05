جواد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات رزمی سبک اسپورت کیک‌ بوکسینگ مردان کشور در قم به پایان رسید و این مسابقا با قهرمانی رزمی‌کاران قم با کسب بیشترین مدال و قهرمانی در خانه خاتمه یافت.



وی افزود: در این مسابقات که در سالن بوکس مجموعه ورزشی راحله قم برگزار شد شرکت کنندگان در قالب تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور با هم رقابت کردند که در نهایت در بخش تیمی، تیم استان قم به مقام قهرمانی رسید.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: این مسابقات در اوزان مختلف و در رده‌های سنی گوناگون به انجام رسید و شرکت کنندگان پس از رقابت در رده‌های گوناگون برترین‌های خود را شناختند تا نفرات منتخب به اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی روسیه دعوت شوند.



محمد زاده بیان داشت: در این مسابقات شرکت کنندگان با تعداد ۳۳۰ نفر از ١٨ استان کشور حضور یافتند و سرانجام تیم اسپورت کیک‌ بوکسینگ قم با کسب ۲۷ مدال بالاتر از دیگر تیم‌های شرکت کننده در جایگاه قهرمانی قرار گرفت و مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد تا جام در قم باقی بماند.



وی عنوان کرد: اعضای تیم مردان هیئت ورزش‌های رزمی استان قم در این پیکارها در ۱۹ وزن رده‌های سنی مختلف به دیدار نهایی راه یافتند و در ۱۲ وزن رزمی‌کاران قم موفق به شکست حریفان خود شدند تا ۱۲ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۸ مدال برنز به تیم قم تعلق بگیرد.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: پس از تیم هیئت ورزش‌های رزمی استان قم، رزمی کاران تهرانی در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفتند و تیم رزمی اصفهان نیز به مقام سوم رسید ضمن این که در مجموع به شرکت کنندگان حدود ۱۰۰ میلیون ریال جایزه غیر نقدی اعطا شد.