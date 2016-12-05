دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» در فسا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس، محمد حسین فیروزی رئیس اداره کتابخانه‌ های عمومی شهرستان فسا، درباره جشنواره مردمی «نذر کتاب» گفت: با همکاری شهرداری و شورای شهر فسا و کتابخانه های عمومی شهرستان، جشنواره «نذر کتاب» با شعار «هر شهروند یک کتاب» با هدف فرهنگ سازی برای اهدای کتاب و مشارکت مردم در تأمین منابع کودک کتابخانه های عمومی از ۲۲ آبان ماه آغاز شده و همزمان با هفته وقف، قوت گرفته و تا ۲۲ بهمن ماه ۹۵ ادامه خواهد داشت.

وی دراین باره عنوان کرد: مردم می‌توانند در دومین جشنواره نذر کتاب، کتاب‌هایی مطالعه شده، بلااستفاده خود را با اولویت کتاب های کودک و نوجوان به کتابخانه‌های عمومی شهرستان فسا هدیه نمایند تا مخاطبین بیشتری از آن بهرمند شوند.

فیروزی در ادامه بیان داشت: این حرکت فرهنگی و اجتماعی یکی از روش های ترویج فرهنگ کتابخوانی است و اهداکنندگان کتاب نیز جایگاه ممتازی در ترویج مطالعه دارند؛ علاوه بر آن با شروع جشنواره «نذر کتاب» و اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی، ارتباط مستمر اهدا کنندگان با کتابخانه های عمومی شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به استقبال مردم در اولین جشنواره نذر کتاب در سال ۹۴، ادامه داد: در جشنواره مردمی نذر کتاب سال گذشته بیش از ۹هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف به ارزشی بیش از ۲۵۰ میلیون ریال به کتابخانه های عمومی شهرستان فسا اهدا شد که امید است در جشنواره امسال نیز با استقبال مردم روبه‌رو شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فسا در ادامه گفت: عضویت رایگان اهداکنندگان کتاب در کتابخانه های عمومی، معرفی در رسانه ها و مطبوعات و ... بخشی از خدمات این اداره به اهداکنندگان کتاب است.

فیروزی از شهروندان و سازمان هایی که کتاب و کتابخانه دارند، دعوت کرد با شرکت در این جشنواره و اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی، امکان استفاده اقشار مختلف از منابع کتابخانه ای را فراهم سازند و به ترویج فرهنگ مطالعه یاری رسانند.

وی در پایان یادآور شد: براساس نظرسنجی ها و نرم افزارهای موجود در کتابخانه های عمومی، این مجموعه فرهنگی به کتاب های کودک و نوجوان بیشتر نیاز دارد؛ بنابراین از مردم درخواست می‌شود برای شرکت در طرح نذر کتاب، اهدای کتاب های کودک و نوجوان را در اولویت قرار دهند.