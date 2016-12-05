به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه؛ فرهادیان اظهار داشت: مسابقات کورس اسب دوانی پاییزه که پیش‌تر قرار بود در اواخر آبان ماه برگزار شود، با دو هفته تعویق، روز جمعه هفته جاری، ۱۹ آذر ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات به میزبانی هیئت سوارکاری شهرستان اسلام آبادغرب برگزار می‌شود.

فرهادیان تاکید کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقات می توانند جهت ثبت نام به هیئت سوارکاری شهرستان اسلام آبادغرب مراجعه کنند.

رئیس هیئت سوارکاری اسلام آباد غرب گفت: این مسابقات در میدان سوارکاری اسلام آبادغرب واقع در جاده اهواز، جنب فرودگاه اضطراری از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر برگزار خواهد شد.