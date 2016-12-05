جدال سخت صدرنشینان برای قهرمانی در نیم فصل

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ساری، گنبد، اراک و ورامین پیگیری خواهد شد. در نخستین مسابقه این هفته و از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تیم پارسه تهران که با چهار برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد، در خانه والیبال تهران میزبان شهرداری تبریز است.

شهرداری تبریز در حال حاضر با ۳ برد و ۱۰ امتیاز در جایگاه نهم جدول است و پیروزی بر پارسه می تواند یک پله صعود در جدول برایش به همراه داشته باشد. شهرداری تبریز هفته پیش مغلوب خاتم اردکان شد، اما پارسه تهران با شکست سایپا انگیزه کافی برای شکست حریف در دیدار خانگی این هفته دارد.

دومین مسابقه خانه والیبال تهران یکی از حساس ترین دیدارهای هفته دهم است و بانک سرمایه در این مسابقه میهمان نارنجی پوشان سایپا خواهد بود. شاگردان مصطفی کارخانه سرمربی بانک سرمایه با هشت برد و ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و سایپا با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در رتبه سوم است.

دو تیم بانک سرمایه و پیکان مدعیان قهرمانی در نیم فصل هستند و در هفته پایانی دور رفت با هم مسابقه دارند، بنابر این برای رسیدن به قهرمانی در نیم فصل باید در این هفته نیز فاتح میدان باشند.

تیم پیکان تهران در هفته دهم لیگ برتر در سالن شهید رسول حسینی ساری میهمان سازمان عمران شهرداری ساری است. نماینده ساری در هفته پیش نخستین شکست خانگی خود را تجربه کرد و به یقین با انگیزه خاصی به مصاف پیکان می رود تا ناکامی هفته پیش را برابر تماشاگرانش جبران کند.

از سوی دیگر شاگردان پیمان اکبری سرمربی پیکان در هفته پایانی دور رفت جدالی حساس با بانک سرمایه برای کسب عنوان قهرمانی نیم فصل دارد و به همین دلیل باید فاتح دیدار هفته دهم باشد، تا امیدش برای کسب این عنوان از بین نرود.

تیم والیبال هاوش گنبد نیز که با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه یازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد، در هفته دهم و در سالن المپیک گنبد، میزبان شهرداری ارومیه است. این مسابقه برای رحمان محمدی راد سرمربی هاوش، دیدار خاصی است، چراکه سال گذشته به عنوان مربی در شهرداری ارومیه بود و حالا باید به مصاف تیمی برود که به نقاط ضعف و قوت آن اشراف کامل دارد. دو تیم هاوش گنبد و شهرداری ارومیه هفته پیش مغلوب حریفان خود شدند.

این مسابقه از یک نظر دیگر نیز حساس است. گنبد و ارومیه سابقه دیرینه در این رشته ورزشی دارند و تماشاگرانش نیز نسبت به تیم های خود تعصب خاصی دارند و این موضوع جذابیت این مسابقه را افزایش می دهد.

تیم های شهرداری اراک و خاتم اردکان در پنجمین دیدار هفته دهم لیگ برتر والیبال در سالن امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف یکدیگر می روند. خاتم اردکان با ۴ برد و ۱۲ امتیاز در رتبه هشتم جدول قرار دارد و شهرداری اراک با یک برد و چهار امتیاز در انتهای جدول است.

تیم والیبال صالحین ورامین در آخرین مسابقه هفته دهم و دیدار شصتتم دور رفت لیگ برتر میزبان کاله مازندران است. شاگردان محمد ترکاشوند سرمربی نماینده ورامین با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه چهارم جدول است و رقابت نزدیکی با تیم های ۱۵ امتیازی عمران ساری و پارسه تهران دارند.

از سوی دیگر کاله مازندران با هدایت بهروز عطایی به دنبال کسب نتایج بهتر از شرایط موجود در لیگ برتر این رشته ورزشی است. کاله هم اکنون با سه برد و ۹ امتیاز در رتبه دهم جدول است و برای اینکه به مرحله پلی آف صعود کند، باید در پایان دور مقدماتی در بین هشت تیم برتر حضور داشته باشد.

برنامه کامل دیدارهای هفته دهم به شرح زیر است:

پارسه تهران – شهرداری تبریز (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه)

سایپا تهران – بانک سرمایه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

سازمان عمران شهرداری ساری – پیکان تهران (ساری، سالن شهید رسول حسینی، ساعت ۱۷)

هاوش گنبد – شهرداری ارومیه (گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه)

شهرداری اراک – خاتم اردکان (اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۷)

صالحین ورامین – کاله مازندران (ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۷)