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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

در کشور مالزی؛

نخستین همایش بین‌المللی علوم اسلامی برگزار می شود

نخستین همایش بین‌المللی علوم اسلامی برگزار می شود

نخستین همایش بین‌المللی علوم اسلامی با همکاری مشترک مؤسسه علوم اسلامی، دانشکده علوم و فناوری و جامعه العلوم اسلامی مالزی در کوالالامپور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش بین‌المللی علوم اسلامی (ویکوس) در روزهای ۵-۷ دسامبر ۲۰۱۶ در کوآلالامپور، پایتخت مالزی برگزار می‌شود؛ این همایش با همکاری مشترک موسسه علوم اسلامی، دانشکده علوم و فناوری، دانشکده شریعت و قانون، جامعه العلوم اسلامی مالزی و انجمن فنی دانشمندان مالزی برپا می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش بین‌المللی ارائه جدیدترین مقالات علمی در زمینه‌های مختلف علوم اجتماعی، هنری و انسانی است.

موضوع اصلی نخستین همایش بین‌المللی علوم اسلامی ۲۰۱۶، به کارگیری علوم، فناوری‌ها و علوم انسانی برای زندگی بهتر امت، فراهم کردن فرصتی برای دانشگاهیان و متخصصان مطالعات مختلف اسلامی در رشته‌های مختلف علم و فناوری و سایر زمینه‌های مرتبط در سرتاسر جهان، گردهم آمدن آنان و اشتراک آموزه‌های علمی مختلف می‌باشد.

هدف دوم این همایش، فراهم سازی مکانی برای دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای با منافع متقابل میان رشته‌ای مربوط به مطالعات مختلف اسلامی در علوم و فناوری و سایر زمینه‌های مرتبط و همچنین دیدار و تعامل آنان با اعضای داخل و خارج رشته‌های خاص خودشان است.

کد مطلب 3841150

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