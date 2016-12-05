به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش بینالمللی علوم اسلامی (ویکوس) در روزهای ۵-۷ دسامبر ۲۰۱۶ در کوآلالامپور، پایتخت مالزی برگزار میشود؛ این همایش با همکاری مشترک موسسه علوم اسلامی، دانشکده علوم و فناوری، دانشکده شریعت و قانون، جامعه العلوم اسلامی مالزی و انجمن فنی دانشمندان مالزی برپا میشود.
هدف از برگزاری این همایش بینالمللی ارائه جدیدترین مقالات علمی در زمینههای مختلف علوم اجتماعی، هنری و انسانی است.
موضوع اصلی نخستین همایش بینالمللی علوم اسلامی ۲۰۱۶، به کارگیری علوم، فناوریها و علوم انسانی برای زندگی بهتر امت، فراهم کردن فرصتی برای دانشگاهیان و متخصصان مطالعات مختلف اسلامی در رشتههای مختلف علم و فناوری و سایر زمینههای مرتبط در سرتاسر جهان، گردهم آمدن آنان و اشتراک آموزههای علمی مختلف میباشد.
هدف دوم این همایش، فراهم سازی مکانی برای دانشگاهیان و افراد حرفهای با منافع متقابل میان رشتهای مربوط به مطالعات مختلف اسلامی در علوم و فناوری و سایر زمینههای مرتبط و همچنین دیدار و تعامل آنان با اعضای داخل و خارج رشتههای خاص خودشان است.
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