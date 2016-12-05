راهکارهای رفع بوی بد دهان/توصیه به مسواک و دهان شویه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا خامی با بیان اینکه حداقل روزی دو بار با استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید افراد مسواک بزنند، افزود: یکبار قبل از خواب به افراد توصیه می شود مسواک بزنند؛ چون ترشح بزاق در طول شب و خواب کم می شود و هنگام صبح که بعد از صبحانه باشد، بهتر است.

وی ادامه داد: البته اگر فرد در طول روز قادر به مسواک زدن نیست. بهتر است از خوردن میان وعده های غیر ضروری که از مواد قندی تهیه شده اند پرهیز کند یا اگر از این دست خوراکی ها استفاده می کند دهان و دندان خود را با آب شست و شو دهد.

این متخصص بهداشت و سلامت دهان در مورد استفاده از دهان شویه ها، گفت: دهان شویه ها انواع مختلفی دارد که برای مشکلات لثه یا پوسیدگی دندان استفاده می شود که هر کدام در جای خود و با تجویز دندانپزشک مناسب است.

وی افزود: هر پروتزی که داخل دهان گذاشته می شود، ملاحظات و رعایت های خاص خودش را دارد مثلا فردی که روکش یا بریج گذاشته باید به توصیه های دندانپزشک خود عمل کند یا کسی که ایمپلنت دارد باید ملاحظات مربوط را که توسط دندانپزشک گفته شده، اجرا کند.

این متخصص بهداشت و سلامت دهان در خصوص استفاده از آب نمک رقیق یا غذاهای خاص برای رفع بوی بد دهان، گفت: آب نمک رقیق می تواند موثر باشد. دهان شویه های خاصی توسط متخصص طب سنتی ارائه می شود که آن هم مفید است.

وی افزود: برخی مصرف کرفس، هویج، سیب و جعفری را برای رفع بوی بد دهان توصیه می کنند که همه اینها مفید است.

خامی که با شبکه رادیویی سلامت گفتگو می کرد، با بیان اینکه آب نمک یا دهان شویه را با نظر پزشک خودتان مصرف کنید، اظهارداشت: آب نمک یا نمک حالت ضد عفونی دارد که در جای خودش مفید است. دهان شویه نیز برای مشکلات خاصی توسط دندانپزشک توصیه می شود که آن هم جای خودش را دارد.