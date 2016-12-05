نفرات برتر جشنواره سراسری شعر یادمان ولایت در ارومیه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهرزاده علی معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در آیین پایانی این جشنواره گفت: ۱۷۰ اثر از استان های مختلف کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۳۰ اثر بیشتر از سال گذشته بود.

وی اضافه کرد: در این دوره از جشنواره نیز همچون دوره های پیشین شاعران استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، تهران و همدان به صورت فعال مشارکت کردند.

زاده علی افزود: تلاش برای گسترش توسعه فرهنگ ولایتمداری، اقدام برای شناخت ویژگی‌های شخصیتی، علمی و مذهبی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب همچنین ایجاد هماهنگی و انسجام بین نیروهای ارزشی ولایتمدار و دین‌دار از جمله اهداف برای برگزاری جشنواره بوده است.

در این جشنواره امراه اسدی از چایپاره، عارف ساسانی از مراغه و بیت الله جعفری شاعر ارومیه ای از تهران رتبه های اول تا سوم بخش اصلی را به خود اختصاص دادند.

همچنین کریم ملازاده خویی از خوی در بخش نماز و باقر چراغی از ارومیه در بخش امر به معروف و نهی از منکر نیز منتخب این جشنواره بودند.

در حاشیه این جشنواره نیز نمایشگاه عکس از آثار هنرمندان سراسر کشور با موضوع نماز و بصیرت برگزار شد که مورد استقبال علاقه مندان قرار گرفت.

جشنواره شعر یادمان ولایت به زبان آذری به مناسبت سالروز تبعید رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهرستان جیرفت در دوران ستم شاهی در پنج سال گذشته به میزبانی ارومیه برگزار شد.