یاد معاد تنها عامل بازدارنده انسان از انحراف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در جلسه درس تفسیر خود که به تفسیر آیات اول سوره «ق» اختصاص دارد، یاد معاد را تنها عامل بازدارنده انسان از انحراف دانست و بیان داشت: اگر معاد نباشد، اخلاق ضامن اجرایی ندارد. تنها عاملی که جلوی انحراف درونی را میگیرد یاد معاد است.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اعتقاد معاد، کاری که انسان انجام می دهد چون در نظام هستی میافتد این زنده است، و چیزی که در دایره نظام هستی قرار گرفت معدوم نخواهد شد. اگر کسی کاری کرد یا حرفی زد این حرف در همان وقت که موجود است که معدوم نیست؛ این حرف یا این کار را اگر از کلّ دایره هستی بخواهند بیرون بکشند بازهم مستلزم آن است که او را از جای خودش بیرون بکشند و این هم محال است, پس این کار هست, و اگر این کار هست اثر دارد، مگر میشود چیزی در عالم موجود باشد و بیاثر؟!
معظم له ادامه داد: اینکه میگویند دروغ هرگز از بین نمیرود و دروغگو رسوا میشود سرّش همین است که این کاری که انجام پذیرفت و یا این حرفی که زده شده، این معدوم نمیشود بلکه در خطّ تولید میافتد بعد از مدتی آدم را رسوا میکند.
آیت الله جوادی آملی گفت: این عقیده به معاد است که حرف اول را در اخلاق میزند، مسئله نظم اجتماعی, مسئله محبوبیت و شهرت اجتماعی اینها جزء فروعات است.
نظر شما