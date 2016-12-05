تیم جوانان هم باشگاه استقلال را تهدید کرد/ فعلا تمرین نمی کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انحلال تیم بانوان استقلال، تیم جوانان این باشگاه هم در آستانه اعتصاب و انحلال قرار گرفته است آن هم در شرایطی که تیم های پایه باشگاه استقلال در واقع بازیکن سازترین تیم های پایه فوتبال ایران در دو دهه گذشته بوده اند و امثال طالب لو، تیموریان، جباری، کریمی ها، قربانی، صادقی و دیگرانی در حدود ۷۰ بازیکن طی سال های اخیر از تیم های پایه استقلال تا رده های تیم ملی و تیم های لیگ برتری رسیده اند.

مشکلات باشگاه استقلال در مورد عدم رسیدگی به امکانات و قراردادهای بازیکنان کار را برای ادامه کار برای سیاوش اکبر پور سرمربی تیم جوانان این باشگاه بسیار سخت کرده تا جایی که گاهی تیمش را در زمین های کرایه ای روزانه تمرین می‌دهد و به این ترتیب کارها درست جلو نمی‌رود تا جایی که اعتراض‌ها در تیم جوانان به جاهای باریک کشیده شده و بازیکنان با بنر اعتراض خود را به مدیر عامل باشگاه می رسانند.

به نظر می رسد سید رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال در حالیکه بر خلاف سنوات گذشته پول خوبی هم از اسپانسر می گیرد اما اعتقادی به سازندگی در فوتبال بانوان و البته تیم های پایه ندارد و حداقل اینکه رسیدگی خوبی به این دو بخش انجام نداده و در اولین چالش به جای حل اختلاف بین اعضای تیم بانوان آن تیم را منحل کرد و در حرکت بعد تیم جوانان را هم تا آستانه اعتصاب جلو برده است. سیاوش اکبر پور اگر چه در این زمینه هنوز صحبت نکرده اما واقعیت این است که او هم شرایط خوبی ندارد و برای تیمش نمی‌تواند حداقل امکانات را تهیه کند.

باید دید افتخاری در این رابطه چه اقداماتی انجام می دهد و آیا تیم جوانان این باشگاه هم که سازنده بزرگان فوتبال ایران بوده به سرنوشت تیم بانوان گرفتار می‌شود یا نه؟ البته که منحل کردن این تیم به سادگی انحلال تیم بانوان نیست چرا که برای لیگ برتری بودن هم منع قانونی دارد و هم سروصدای زیادی بر پا خواهد کرد.

باشگاه استقلال علاوه بر عدم رسیدگی به چمن کمپ حجازی، مدتی هم به دلیل قطع برق در تاریکی فرو رفته بود و حالا حتی تیم بزرگسال این باشگاه هم جای مشخص و معلومی برای تمرین ندارد.