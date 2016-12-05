به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی صبح دوشنبه در دیدار فعالان وقف استان سمنان با نماینده ولی فقیه در استان به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه امروز جامعه ما نیازمند ترویج موقوفات قرآنی است، ابراز داشت: وقف برکاتی با خود برای جامعه به همراه دارد که امروز در سایه این برکات خوشبختانه شاهد پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه ترویج مباحث قرآنی هستیم.

وی افزود: با وجود قدم های خوبی که در زمینه ترویج معارف دینی و قرآنی برداشته شده، همچنان نیاز به ترویج معارف دینی در جامعه احساس می شود که در همین راستا، ترویج وقف های قرآنی می تواند یکی از مهمترین اقدامات باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین با یادآوری اینکه امروز جامعه ما با پدیده تهاجم فرهنگی روبرو است، گفت: در این بین جوانان ما در پناه قرآن کریم می توانند خود را از گزند این هجمه سنگین محفوظ بدارند پس برای توفیق در عرصه مقابله باید به سمت ترویج مباحث قرآنی برویم.

واحدی با بیان اینکه ترویج موقوفات قرآنی در اولویت اوقاف و امور خیریه استان سمنان قرار دارد، ابراز داشت: باید مردم را با برکات وقف، این فریضه اجتماعی اسلامی مهم، آشنا کرد.

وی در گزارشی از برنامه های هفته وقف همچنین افزود: وقف در حوزه‌های علمیه، محرومیت زدایی، قرآن، امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع)، سلامت، کتاب، تعلیم و تربیت، معلولان جامعه، محرومان و ... در زمره مهمترین اولویت های اوقاف و امور خیریه است که در سال جاری با نامگذاری روزهای هفته وقف به نام این نیات، سعی در ترویج این فرهنگ حسنه داشتیم که خوشبختانه برنامه های این هفته مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفته است.