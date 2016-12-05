به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی یکشنبه شب در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: خداوند، این دنیا را خلق کرد و آن را محل آزمون و امتحان خود قرارداد.

وی افزود: آنچه خداوند از انسان در مقابل این آزمون طلب می‌کند، رضایت در مقابل تقدیر خویش است؛ در حقیقت انسان با این آزمون ها که گاهی در قالب تنبیه ظاهر می شود، زندگی خواهد کرد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: در دنیا تنها بخش ناچیزی از عملکردهای اشتباه انسان از قالب مجازات به انسان می‌رسد؛ خیال خام است که تصور شود که فردی می‌تواند هزاران سال بدون سختی در دنیا زندگی کند.

وی گفت: انسان باید در عمر کوتاه وظایف خود را شناسایی کرده و برای زندگی جاودانه آخرت آماده شود؛ وظیفه اجتماعی به عنوان یکی از آزمون‌های سخت الهی است که انسان باید خود را نسبت به آن مکلف بداند.

آیت الله مصباح یزدی بیان کرد: این آزمون نیز در قالب‌های مختلف انجام می‌شود؛ به عنوان مثال برخی افراد در آزمون الهی خود باید از دین و جان مردم حراست کنند که از جمله آنها می‌توان به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد که در آزمون جان حضور یافتند.

دریافت حقوق نجومی خیانت به خون شهدا است

وی گفت: شهدا از جان خود برای دفاع از جان مردم مایه گذاشتند و افرادی که از خون شهدا برای نشستن در صندلی مدیریت سوءاستفاده کرده و از اموال مردم، حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، وجدان خود را آتش زده‌اند و قطعا در مسیری به جز تدین گام برداشته‌اند.

این استاد حوزه علمیه، دفاع مقدس را رخدادی بی‌نظیر در تاریخ ایران دانست و بیان کرد: متأسفانه افرادی از این حماسه برای رسیدن به ریاست سوءاستفاده کرده و برای خوشی موقت خود دستاورد شهدا را زیر پا گذاشته‌اند.

وی گفت: شناخت انسان باعث می‌شود که برخی به دنبال خیانت باشند و این مسئله به قلب انسان باز می‌گردد و ادامه این مسئله به بیماری فرد منجر می‌شود.

آیت الله مصباح یزدی بیان کرد: این کشور جمهوری اسلامی است و بر اساس قانون، مصوبات مجلس برای تایید تطبیق با شرع و اسلام باید به شورای نگهبان ارجاع داده شود، ولی در عمل به نگاه اسلام نسبت به مباحث مختلف از جمله معاملات مالی توجه نمی‌شود.

وی یادآورشد: متأسفانه نگاه‌ها در خصوص مباحث دینی به درستی شکل نگرفته است مثلا با توجه به این که ولایت فقیه در قرآن و روایت ریشه دارد ولی هنوز برخی از افراد نسبت به جایگاه ولایت فقیه غافل بوده و با تفکر سکولاریستی برای رسیدن به منافع خود تلاش می کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: قرآن کریم در داستان‌های برخی از پیامبران الهی به انسان‌ها هشدار داده است که دین را از معادلات زندگی خود حذف نکنند ولی برخی از سکولارها، آموزه‌های دینی در امور مختلف مادی را حذف می کنند.

دین از حوزه زندگی اجتماعی جدا شده است

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات دنیای امروز آن است که دین از حوزه زندگی اجتماعی جدا شده است؛ افرادی سیاست را از دین جدا دانسته و در ارتباط با آمریکا به آموزه‌های دینی بی‌توجه بوده و فقط به دنبال مصلحت کار خود هستند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) جدایی دین از دنیا را ریشه مفاسد اجتماعی دانست و گفت: ولایت فقیه دین را در بعد سیاسی و بین‌المللی درک کرده به شیوه مطلوبی می‌تواند روابط جامعه اسلامی با جوامع بین‌المللی را تعیین کند به همین علت برای رعایت دین در مجلس، شهرداری و ریاست جمهوری باید حکم ولایت فقیه اجرا شود، ولی فقیهی که تنها به عبادات فردی توجه کرده است نمی تواند چنین احکامی صادر کند.

وی افزود: تفکر سکولاریسم، آینده انقلاب و اسلام را در سطح جهان تهدید می‌کند، اگر نظام اسلامی در ایران به شکست برسد در جاهای دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

آیت الله مصباح یزدی گفت: نظام اسلامی، ثمره صدها هزار شهید است و کوتاهی در مقابل دستاوردهای عظیم شهدا در واقع خیانت به خون این جوانان است.