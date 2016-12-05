نهمین دوره آزمون تفسیر نورالهدی در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح دوشنبه در حاشیه این برنامه اظهار داشت: ۱۴۳ از علاقه مندان به معارف قرآنی در آزمون نهمین دوره مسابقات سراسری تفسیر نورالهدی در ۱۰ حوزه شهرستانی مشارکت داشتند.

عبدالحسین ناصری با اشاره به برگزاری نهمین دوره مسابقات سراسری تفسیر قرآن کریم اضافه کرد: این دوره از آزمون کتبی تفسیر نورالهدی ۱۲ آذر ۹۵ با حضور ۱۴۳ شرکت کننده در ادارات تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

وی تصریح کرد: این آزمون به منظور اعطای گواهینامه تخصصی از سوی سازمان دارالقرآن الکریم کشوربرگزار می‌شود که در پایان آن به کسانی که موفق به کسب حد نصاب لازم شوند گواهینامه تخصصی اعطا خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان این که منبع آموزشی این مسابقه تفسیر نمونه تالیف آیت الله مکاری شیرازی بود، افزود: نتایج آخرین دوره آزمون تفسیر قرآن «نورالهدی» نیز ۴ دی از سوی سازمان دارالقرآن اعلام می‌شود.