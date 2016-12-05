به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

۱۶ تیم باشگاهی از کشورهای لهستان، روسیه، کرواسی، ترکیه، بلاروس، اوکراین، قرقیزستان، آمریکا، صربستان، رومانی، آلمان، ارمنستان، دو تیم از مجارستان و بیمه رازی و سیناصنعت ایذه نمایندگان ایران، در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

این رقابت ها با ابتکار ایران و به منظور رشد و توسعه هرچه بیشتر کشتی در دنیا و از برنامه های حفظ همیشگی کشتی در المپیک از دو سال گذشته راه اندازی شد.در ادامه با توجه به استقبال خوب کشورها و همچنین سطح مطلوب آن، مورد حمایت اتحادیه جهانی قرار گرفت و این اتحادیه، جام باشگاه های جهان را به عنوان یکی از مسابقات اصلی در تقویم خود قرار داد.

در دو سال گذشته نمایندگان ایران قهرمان رقابتهای جام باشگاه های کشت فرنگی جهان شدند که انتظار می رود امسال نیز عنوان قهرمانی به کشورمان برسد.