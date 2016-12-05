نمایشگاه عکس محرم در دیزج به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، نمایشگاه عکس محرم در دیزج که همزمان با شب اربعین سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) و یاران باوفایش در امامزاده محمد (ع) دیزج با حضور مردم، هنرمندان، مسؤولان روستا و انجمن سینمای جوانان شاهرود برپا شده بود، به کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه ۳۱ قطعه عکس از ۲۱ عکاس در امامزاده محمد (ع) دیزج به نمایش گذاشته شد و برای بازدید عموم دایر بود.

در آئین اختتامیه این نمایشگاه از سه عکاس برتر نمایشگاه موسی‌الرضا (ع) به نام‌های رضائیان، مسعود خوش صفت، محمد ابراهیمی و همچنین علیرضا عابدینی کارشناس ارشد عکاسی که کار انتخاب و داوری عکس‌ها را بر عهده داشت، با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.