  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

با تقدیر از عکاسان برتر؛

نمایشگاه عکس محرم در دیزج به کار خود پایان داد

نمایشگاه عکس محرم در دیزج به کار خود پایان داد

شاهرود - نمایشگاه عکس محرم به همت اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود و با تقدیر از عکاسان برتر در دیزج به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، نمایشگاه عکس محرم در دیزج که همزمان با شب اربعین سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) و یاران باوفایش در امامزاده محمد (ع) دیزج با حضور مردم، هنرمندان، مسؤولان روستا و انجمن سینمای جوانان شاهرود برپا شده بود، به کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه ۳۱ قطعه عکس از ۲۱ عکاس در امامزاده محمد (ع) دیزج به نمایش گذاشته شد و برای بازدید عموم دایر بود.

در آئین اختتامیه این نمایشگاه از سه عکاس برتر نمایشگاه موسی‌الرضا (ع) به نام‌های رضائیان، مسعود خوش صفت، محمد ابراهیمی و همچنین علیرضا عابدینی کارشناس ارشد عکاسی که کار انتخاب و داوری عکس‌ها را بر عهده داشت، با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3841162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها