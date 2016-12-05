کاربرد فناوری هسته ای در صنعت مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت در تاریخ ۸و ۹ اسفند ماه با حمایت و همکاری علمی سازمان انرژی اتمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پایگاه سیویلیکا در دانشگاه تهران برگزار می شود.

سازمان انرژی اتمی هدف از برگزاری این همایش را گسترش و تعمیق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه هسته ای و کاربرد آن در کلیه صنایع مشخص کرده است.

همچنین ارائه تازه های علمی و آخرین دستاوردهای علوم و فناوری های هسته ای در صنعت و تبادل نظر بین متخصصین هسته ای و سایر رشته ها در صنعت از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس به شمار می رود.

انتظار می رود با حضور فعال جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور، بتوان تعامل بیشتر میان دانشگاه و بخش صنعت ایجاد کرد.

مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس بهره مند شوند.