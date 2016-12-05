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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

در دانشگاه تهران؛

کاربرد فناوری هسته ای در صنعت مورد بررسی قرار می گیرد

کاربرد فناوری هسته ای در صنعت مورد بررسی قرار می گیرد

اولین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در صنعت اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت در تاریخ ۸و ۹ اسفند ماه  با حمایت و همکاری علمی سازمان انرژی اتمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پایگاه سیویلیکا در دانشگاه تهران برگزار می شود.

سازمان انرژی اتمی هدف از برگزاری این همایش را گسترش و تعمیق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه هسته ای و کاربرد آن در کلیه صنایع مشخص کرده است.

 همچنین ارائه تازه های علمی و آخرین دستاوردهای علوم و فناوری های هسته ای در صنعت و تبادل نظر بین متخصصین هسته ای و سایر رشته ها در صنعت از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس به شمار می رود.

انتظار می رود با حضور فعال جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور، بتوان تعامل بیشتر میان دانشگاه و بخش صنعت ایجاد کرد.

مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس بهره مند شوند.

کد مطلب 3841165

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