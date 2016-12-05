ساختمان حوزه علمیه ریحانه النبی شهر اهرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح حوزه علمیه ریحانه النبی شهر اهرم صبح دوشنبه با حضور آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر، امام جمعه اهرم و دلوار، فرماندار تنگستان و معاونین وی و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان تنگستان در مصلی نماز جمعه اهرم برگزار شد.

این ساختمان دارای دو طبقه و مجهز به کتابخانه، سالن مطالعه، نماز خانه، سالن جلسات، هشت کلاس و ۱۰ واحد اداری است که با اعتبار یک میلیارد تومان ساخته شده است.

حوزه علمیه خواهران شهر اهرم در سال ۹۱ راه‌اندازی شد و هم‌اکنون ۶۵ طلبه در این حوزه مشغول به تحصیل هستند.