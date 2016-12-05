بارش باران و افت دمای هوا مهمان زنجانی ها می شود

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: از اواخر روز دوشنبه سامانه بارشی وارد استان زنجان می شودو از فردا بر میزان ابرها افزوده می شود و شاهد بارش برف و باران در استان خواهیم بود.

وی همچنین از وقوع وزش باد در استان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: شهروندان زنجانی با توجه به وزش باد از تردد در محدوده ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان زنجان با ورود سامانه بارشی به استان کاهش می یابد.

یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان آببر با ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و خرمدره و قیدار با صفر درجه سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعته گذشته بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: هم اکنون دمای شهر زنجان شش درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۳ درجه کاهش یافته است.