به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب و از هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر دو تیم اورتون و منچستریونایتد به مصاف یکدیگر رفتند.

«زلاتان ابراهیموویچ» بازیکن ۳۵ ساله منچستریونایتد تک گل تیم مهمان را در ورزشگاه «گودیسون پارک» به ثمر رساند اما درست یک دقیقه مانده به پایان بازی «لیتون بینز» از روی نقطه پنالتی دروازه یونایتد را گشود تا شاگردان «رونالد کومان» دست خالی زمین را ترک نکنند.

در صحنه ای از این بازی ابراهیموویچ درگیری شدیدی با «شیموس کولمن» مدافع تیم حریف داشت که در پی آن پای زلاتان با سر این ملی پوش ایرلندی تماس پیدا کرد. کولمن بعد از این درگیری تعویض شد.

ابراهیموویچ درباره این درگیری گفت: آنها خشن بازی می کردند و شنیدم یکی از کارشناسان می گوید که من از عمد به سر بازیکنی ضربه زدم. این یک دوئل ۵۰-۵۰ بود. او مرا به زمین انداخت و من تلاش کردم که از برخورد با او اجتناب کنم.

این تساوی بدین معناست که یونایتد از ۱۱ بازی آخر خود در لیگ برتر تنها دوبار پیروز شده است و زلاتان می داند که این روند نه تنها برای قهرمانی بلکه برای قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر نیز غیر قابل قبول است.

مهاجم سوئدی ادامه داد: مشخصاً این تساوی خیلی نا امیدکننده بود، زیرا در دو بازی آخرمان در لیگ به نتیجه ای که می خواستیم نرسیده بودیم، مخصوصاً که نمایش خوبی داشتیم. بازی در کنترل ما بود، نه به طور ۱۰۰ درصد اما اغلب بازی دست ما بود و به نظرم تا دقیقه ۷۰ خوب بودیم. فکر می کنم پس از آن بازی همیشگی خودمان را نکردیم، اعتماد به نفسمان و همینطور دو امتیاز را از دست دادیم. نکته مثبت این است که بازی را نباختیم. می دانیم که نیاز به پیروزی داریم. شما می خواهید لیگ قهرمانان و لیگ برتر را فتح کنید پس نیاز دارید که سه امتیازها را بگیرید. اگر در جدول صدرنشین بودیم، مطمئن تر می بودم زیرا این دلیلی است که به خاطرش بازی می کنیم.

گل ابراهیموویچ در این بازی، ششمین گل او در پنج دیدار اخیرش در تمامی رقابت ها بود.

ستاره سابق باشگاه پاریسن ژرمن افزود: برای گلزنی به سمت فضای خالی حرکت کردم و یک توپ عالی از «آنتونی مارسیال» دریافت کردم. دیدم دروازه بان بیرون آمده و فقط سعی کردم که در بهترین زمان به توپ ضربه بزنم. توپ به تیر افقی و عمودی دروازه برخورد کرد و نهایتاً گل شد. گلزنی کردم اما در آخر، من و تیمم فقط یک امتیاز کسب کردیم. ترجیح می دادم گل نزنم ولی بازی را ببریم، این طرز تفکر من است. باید بیشتر بجنگیم و بیشتر تمرین کنیم تا سه امتیازهایی که لازم داریم را کسب کنیم.