به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید مجله صبحگاهی «طلوع دانش» با هدف ایجاد آرامش صبحگاهی، احترام متقابل به یکدیگر و افزایش علم و دانش در مخاطبان از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ الی ۸ صبح به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود.

تهیه‌کنندگی سری جدید این برنامه صبحگاهی را علی خسروی بر عهده دارد و قرار است طلوع در سری جدید به دانشگاه ها، مجامع علمی و شرکت های دانش بنیان سر بزند و به حمایت از تولیدات داخلی، رشد اقتصادی و فعالیت ها و رخدادهای علمی روز بپردازد.

کلینیک پزشکی یکی دیگر از بخش های این برنامه تلویزیونی است که قرار است یک روز در هفته به یکی از موضوعات پزشکی با حضور پزشکان مطرح پاسخ دهد.

اجرای برنامه صبحگاهی شبکه چهار سیما را بنفشه رافعی و شاهین شرافتی برعهده دارند. پرداختن به محیط زیست، مباحث روانشناسی، پخش مستندهای علمی و روز دنیا از دیگر بخش های این برنامه است.

برنامه «طلوع دانش» در گروه دانش شبکه چهار سیما تهیه و تولید می شود.