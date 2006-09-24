كتاب "اصلاحات از ديدگاه اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، با برآمدن آفتاب درخشنده و فروزنده انقلاب در سرزمين ما، هويت فرهنگي و تاريخ ايرانيان، در فصل تازه خويش، طليعه تمدني تازه را نويد مي‌دهد كه بر بنياد ايستارها و انگاره‌هاي قدسي دين شكل مي‌گيرد.

از اين رو است كه در بستر اين تمدن‌ سازي ايماني، چالش‌ هاي مرتبط با عرصه‌ هاي دين و تدين، دانش و پژوهش، علم و فناوري و مفاهيم و سازه ‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، همه و همه، با همراهي بي شماري از پرسش‌هاي دراز دامن و نفس‌ گير، در حيات جمعي جامعه ما به ويژه در ميان دانشجويان پرسنده و پژوهنده، بسط يافته ‌اند.

ذهن تكاپوگر و فرهيخته دانشجوي معاصر، نيازمند آن است كه در فرآيند هم ارزي و يا تقابل نهادهاي مدرن و ساختار‌هاي برآمده از آنها با لايه‌هاي تمدن شكوهمند اسلامي براي انبوه‌ پرسش‌هاي خويش پاسخ ‌هايي سنجيده بيابد.

روشنفكران و انديشه ‌ورزان ما اكنون و بيشتر و ژرف ‌تر از هر زمان ديگر بايد به بازسنجي دستاوردهاي عقلانيت مدرن بپردازند و ايستاده بر سكوي استوار مشرب مشرقي خويش، در باز توليد انديشه هاي مينوي و ادبيات معنوي، طرح نو در اندازند.

ضرورت اصلاحات، اصلاح فردي و اجتماعي، اصلاحات؛ روش پيامبران، پيامد اصلاحات، سرانجام فساد گستران، امر به معروف راهكار اصلاحات، مبارزه با فساد؛ پيش شرط اصلاحات و اصلاحات مسئوليتي همگاني از عناوين بعضي از فصول اين كتاب است.