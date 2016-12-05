عادل دهدشتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمایت از ورزش را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در این راستا تلاش داشتهایم که هم از نظر توسعه زیرساختی و هم از لحاظ حمایت از ورزشکاران گامهای اساسی برداریم.
وی با اشاره به حضور تیم کارگر بنهگز در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور، خاطرنشان کرد: به مسئولان این تیم قول دادهایم که ۴۰ درصد از هزینههای مالی پیشبینیشده را تامین کنیم.
فرماندار شهرستان تنگستان تصریح کرد: نگاه حمایتی خود را برای نمایندگان این شهرستان در مسابقات استانی و کشوری و بینالمللی داریم و هر ورزشکار و یا تیم ورزشی تنگستان به عنوان نماینده کل شهرستان است.
وی ادامه داد: مشکلات مالی به عنوان یکی از مهمترین چالشها در عرصه ورزش محسوب میشود و نمایندگان این شهرستان از جمله تیم کارگر بنهگز در سالهای گذشته با مشکلات مالی زیادی روبرو بوده است و تلاش میشود با رفع مشکلات مالی این تیم شاهد درخشش نماینده شهرستان باشیم.
دهدشتی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان تنگستان، افزود: بیش از ۱۸ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به حوزه ورزش و جوانان شهرستان اختصاص یافته است.
وی از نگاه ویژه به توسعه ورزش همگانی در این شهرستان خبر داد و افزود: ورزش همگانی و قهرمانی را به صورت همزمان حمایت میکنیم و امیدواریم شاهد توسعه ورزش در شهرستان و داشتن جامعهای سالم و شاداب باشیم.
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