تا پیش از آغاز کار «ترامپ» بازپس گیری موصل محتمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا صبح امروز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت: در حالی که جنگ در موصل سخت شده است اما بازپس گیری آن تا قبل از شروع به کار دولت جدید آمریکا امکان دارد.

عملیات آزاد سازی موصل از تاریخ ۱۷ اکتبر با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی آغاز شده است.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفت: این امر (آزاد سازی موصل) مسلما امکانپذیر است و مجددا تکرار می کنم که جنگ سختی است.

دولت جدید آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» از تاریخ ۲۰ ژانویه آغاز به کار می کند و رئیس جمهور جدید آمریکا در صحبت های خود عنوان داشته است که مبارزه علیه داعش را شدت خواهد بخشید.