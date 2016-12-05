منشا دود در اتوبان صدر سوختگی پلاستیک بود/ مهار شعله ها در۱۰دقیقه

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز دود سفیدرنگی که در محدوده ضلع جنوبی اتوبان صدر قابل مشاهده بود این نگرانی را به وجود آورد که آتش سوزی مهیبی در این محدوده به وقوع پیوسته است. بلافاصله ماموران دو ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات ویژه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد آتش سوزی در محدوده یک چهار دیواری متروکه که محل رفت و آمد افراد بی خانمان و کارتن خواب هاست به وقوع پیوسته و از آنجایی که در این فضا مقدار قابل توجهی ضایعات و پلاستیک دپو شده بود شعله های آتش به جان ضایعات افتاده بود و باعث به وجود آمدن دود غلیظ سفید رنگ شده بود که این دود از فاصله های دور نیز قابل مشاهده بود.

ملکی گفت: آتش نشانان با استفاده از آب و خاموش کننده های دستی در کمتر از ۱۰ دقیقه شعله های آتش را مهار کرده و به ماموریت خود پایان دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: در زمان حضور آتش نشانان هیچ فردی در داخل چهاردیواری حضور نداشت.