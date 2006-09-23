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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

انوشه انصاري:

زمين در دورنماي تاريك فضا زيبا و آرام است

انوشه انصاري اولين گردشگر زن فضايي جهان كه اكنون در ايستگاه بين المللي فضايي به سر مي برد از لحظه لحظه اقامت در اين ايستگاه ابراز لذت و رضايت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، انصاري 40 ساله در مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران از اين ايستگاه گفت: اصلا پشيمان نيستم كه مبلغ 20 ميليون دلار را براي سفر به فضا اختصاص داده ام.

وي افزود: اوقات شگفت آوري را در اين مكان سپري مي كنم و اين بيش از چيزي است كه انتظارش را داشتم. من از تك تك ثانيه هاي اقامت در ايستگاه لذت مي برم. تجربه كلي تا به اين لحظه برايم جالب و شگرف بوده است.

بنا بر گزارش آژانس خبري فرانسه، انوشه گفت: بهترين لحظه زماني بود كه زمين را براي اولين بار از بالا مشاهده كردم و دريافتم كه اين كره خاكي در دورنماي تاريك فضا چقدر زيبا و آرام است. اين لحظه را هيچ گاه فراموش نمي كنم.

وي در جريان اين سفر به بيماري هاي شايع اقامت در فضا همچون كمردرد، سردرد و حالت تهوع مبتلا شد. با اين حال در سالم ترين وضعيت ممكن توانست از غذاهاي روسي و آمريكايي در ايستگاه لذت ببرد.

انوشه گفت: تكنولوژي اينجا واقعا شگفت انگيز است به نحوي كه گويي زمين را ترك نكرده ام و در دفتر كار خود اقامت دارم.

کد مطلب 384119

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