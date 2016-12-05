ایجاد واحد کنسانتره در معدن سنگ آهن میزان اشتغال را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی صبح امروز دوشنبه در بازدید از معدن سنگ آهن گلالی از توابع شهرستان قروه یکی از مشکلات عمده شهرستان را بحث خام فروشی معادن دانست و اظهار داشت: معدن گلالی با دارا بودن واحد دانه بندی در حال حاضر مقداری جلوتر از دیگر معادن شهرستان است و این امتیازی را برای این شرکت به همراه دارد.

وی از از راه اندازی واحد کنسانتره در این معدن خبر داد و افزود: این مهم نه تنها اشتغال زایی به همراه دارد که یکی از ظرفیت های در دسترس برای سرمایه گذاری است.

کولانی بر ایجاد صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی در کنار فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.

وی در ادامه در جمع خبرنگاران به اهداف این بازدیدها اشاره کرد و یادآور شد: هدف از این بازدیدها کنکاشی برای حل مشکلات منطقه و از پشت میزنشینی درآوردن مدیران است چرا که این گونه بازدیدهای میدانی می تواند زمینه حل مشکلات بوده و اولویت بندی دستگاه ها در توزیع اعتبارات را تسهیل کند.

به گفته کولانی ایجاد تکاپویی در واحدهای تولیدی و بین مردم بودن با این محوریت که مسئولان پیگیر مسایل هستند و توجه به تولید کننده و صنعت از دیگر اهداف این بازدیدها می باشد.

کنسانتره و افزایش اشتغال

در ادامه سرپرست فنی شرکت صبانور که متولی معدن گلالی است، گفت: معدن سنگ آهن گلالی در سال ۱۳۷۰ اکتشاف و بعد از ۱۰ سال مطالعه در سال ۱۳۸۰عملیات اجرایی آن آغاز شده است که طرح توسعه آن مربوط به سال ۹۲ با ظرفیت برداشت سالانه ۲۵۰ هزار تن که پیش بینی شده تا ۳۰۰ هزار تن نیز افزایش یابد، می باشد.

وحید بهرامی ظرفیت معدن سنگ آهن صبانور را ۲۵ میلیون تن دانست و تصریح کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد نیروهای این شرکت بومی هستند و اگر کارخانه کنسانتره در این معدن راه اندازی شود برای صد نفر به صورت مستقیم و بیش از ۴۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی خواهد داشت.

وی نبود سنگ شکن داخل معدن، عوامل محلی، طرح های توسعه ای و همکاری نکردن ارگان های مرتبط را از جمله مشکلات موجود در این حوزه عنوان کرد.