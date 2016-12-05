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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۴ هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری برداشت شد

۲۴ هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری برداشت شد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت ۲۴ هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت۲۴ هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بیشترین بادام تولیدی چهارمحال و بختیاری از باغات شهرستان سامان این استان بوده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون بخش قابل توجهی از بادام این استان صادر می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری بیش از شش هزار تن گردو نیز از باغات این استان برداشت شده است که بیشترین تولید گردو نیز در شهرستان سامان این استان انجام می شود.

وی تاکید کرد: توسعه باغات در سطح های شیب دار از اهداف اصلی جهاد کشاورزی استان است.

کد مطلب 3841193

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