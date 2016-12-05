۲۴ هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری برداشت شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت۲۴ هزارتن بادام در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بیشترین بادام تولیدی چهارمحال و بختیاری از باغات شهرستان سامان این استان بوده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون بخش قابل توجهی از بادام این استان صادر می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری بیش از شش هزار تن گردو نیز از باغات این استان برداشت شده است که بیشترین تولید گردو نیز در شهرستان سامان این استان انجام می شود.

وی تاکید کرد: توسعه باغات در سطح های شیب دار از اهداف اصلی جهاد کشاورزی استان است.